Fikk gavekort av Lerøy

Det ble holdt konkurranse i to kategorier på skolen. Elevene i den ene gruppen skulle skape en modell for utvikling av reiselivet, og den andre skulle skape en modell som demonstrerte løsninger på miljøutfordringer i hjemmet med fokus på framtidens kjøkken.

Forslagene elevene hadde skapt var svært innovative, og en klar fellesnevner for alle prosjektene var høy kostnad.

Undervannshotel

Ideene var mange og varierende. I kategorien reiseliv ble det presentert alt fra Drive Through for båter, til et eget feriemål for pensjonister og eldre.

Mest oppsiktsvekkende var kanskje Gruppe 4`s presentasjon av undervannshotellet Atlantia. Hotellet var inspirert av Atlantis, undervannsbyen. Gruppa presenterte mange luksuriøse tilbud og aktiviteter en kunne bedrive på hotellet. Det var også fokus på at røyking ikke var tillat her.

Beste idé

Prisen for beste idé i kategorien reiseliv gikk til Sander, Anders og Therese. De presenterte en flyplass de ville plassere på Sandstad. Blant annet hadde de fokus på tilgjengelighet. Det skulle være enkelt å komme seg til Hitra og Frøya uavhengig om agendaen var forretning eller ferie.

På flyplassen kunne man leie alt av nødvendig utstyr til populære aktiviteter på Hitra og Frøya. man kunne leie alt fra dykkerutstyr til firhjulinger.

Flott premie

Lerøy sponset konkurransen med et gavekort til vinnerlaget i hver kategori. Totalt ble det delt ut fire gavekort, henholdvis for beste idé og beste presentasjon i de to kategoriene. Spenningen var til å ta og føle på under premieutdelingen.

Bilde av vinnerlagene ligger øverst på siden