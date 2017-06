Først i landet

- Åkerblå AS kan med stolthet annonsere at vi nå er akkreditert for måling av strøm og vurdering og fortolkning av resultatene, dette som første og foreløpig eneste selskap i Norge. Akkrediteringen gjelder alle målinger i marine farvann, og inngår som en del av vår akkreditering for prøvetaking, laboratorium og vurdering og fortolkninger, TEST 252, skriver selskapet i en pressemelding.

- Akkrediteringen TEST 252 omfatter forøvrig prøvetaking for B og C-undersøkelser, artsidentifisering og vurdering/fortolkning av bunnsediment for vurdering av miljøstatus. I tillegg er Åkerblå AS akkreditert inspeksjonsorgan type A for helsekontroll innen vår fiskehelseavdeling og anleggssertifikat, fortøyningsanalyse og lokalitetsanalyse innen vår tekniske avdeling (INSP 029), skriver Åkerblå.

En godkjenning fra Norsk Akkreditering innebærer at Åkerblå har en dokumentert garanti for at alle rutiner knyttet til aktuell tjeneste gjøres iht. gjeldende standarder og lovverk. Akkrediteringene gir også en garanti for habilitet og upartiskhet.