Får bygge kai

Frøya

Janne Andersen Sandvik og Raymond Sandvik har søkt om å få bygge steinkai foran sin naust-eiendom i Ervik havn. Dette bryter med reguleringsplanen for havna, som i dette området tillater langsgående flytekai-anlegg.

Sakbehandler anmerker at området som skal utfylles er svært grunt og kan vanskelig anløpes med båt uten ved flo sjø. "Arealet er derfor ikke egnet som et utvidelse av småbåtanlegget og kan vanskelig utnyttes uten at det etableres en steinkai hvor båter kan anløpe også ved fjære sjø.". Det viser til at det tidligere er gitt tillatelse til steinkai på naboeiendommen. Det anbefales derfor at søker fårdispensasjon, noe et enstemmig forvaltningsutvalg var enig i.