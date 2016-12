– Det er veldig interessant dette som har skjedd. Vi har kjempet om dette i seks år. Men jeg har en bekymringsrynke i pannen over prisnivået og norsk foredlingsindustri, sier frøyværingen Svein Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til iLaks.

– Det mangler bare at vi får Russland inn også, legger han til.

En konstant tilbudsside møtes nå med oppmykning av handelshindre på etterspørselsiden.

– Det er en gamechanger. Det kan det være hvis begge de to landene kommer på plass. Det blir artig å følge med, sier Reppe.

Gjennombrudd

Også Sjømat Norge gleder seg over dagens gjennombrudd i relasjonene til Kina.

– Dette er gledelige nyheter for oss i sjømatnæringen. Kina er verdens mest folkerike land og et land med en stadig voksende økonomi der etterspørselen etter norsk sjømat er stor og økende. For sjømatnæringen i Norge er det svært viktig å få samme markedsadgang til Kina som våre konkurrenter, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Norske sjømatbedrifter har over mange år lagt ned stor innsats og betydelige ressurser for å bygge det kinesiske sjømatmarkedet. Siden 2010 har det vært utfordringer knyttet til eksporten av sjømat til Kina. Bakgrunnen for dette har vært av politisk karakter, men har gitt seg utslag i veterinære kontroller, regelverk og andre tiltak som har gjort det vanskelig å få adgang til det kinesiske markedet.

Felles resolusjon

At bekreftelsen på normaliseringen kommer i en felles resolusjon fra myndighetene i Norge og Kina er en styrke for fornyingen av det bilaterale forholdet.

– Vi opplever at regjeringen har arbeidet målrettet for å normalisere forholdet til Kina. Fra næringens side har vi også forsøkt å bidra ved å holde kontakt med kinesiske kunder og myndigheter, og ved at vi har invitert kinesiske myndigheter til besøk i næringen. Det er ingen ubetydelig jobb som er lagt ned av enkeltselskaper i samarbeid med Sjømat Norge, sier Ystmark.

Frem til nå har eksporten til Kina vært dominert av laks, men leverandører av en rekke andre sjømatprodukter vil også kunne oppleve positiv utvikling i det kinesiske markedet når handelen blir normalisert.