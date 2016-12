Hitra og Frøya blir million-vinnere med SVs lakseskatt

Sosialistisk Venstreparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett å pålegge oppdrettsnæringen en avgift på 25 øre per produsert kilo fisk. Partiet har fått Finansdepartementet til å regne ut hvor mye en slik avgift vil tilføre hver enkelt kommune som har oppdrett, beregnet ut fra registrert maksimal tillatt biomasse (MTB).

- Tallene viser at Frøya og Hitra i Sør-Trøndelag har klart størst produksjon, og kommunene ville med SVs modell innkassere henholdsvis 11,9 og 8,2 millioner, skriver avisa Klassekampen.

Torgeir Knag Fylkesnes, SVs fiskeripolitiske talsmann, mener en slik beskatning fullt ut vil være håndterbar for oppdrettsnæringa.

– Vi kommer til å legge dette fram som representantforslag i vårsesjonen 2017, med en mer utfyllende begrunnelse. Det er realistiske muligheter for å få flertall. Flere partier ønsker en form for arealavgift på oppdrett, men utformingen har vært lite konkret, sier han til Klassekampen.

Den foreslåtte avgifta er tenkt å innkassere samlet 276 millioner kroner ekstra til fordeling blant kommuner og fylkeskommuner. Havbruksnæringa er derimot ikke spesielt mottakelig for forslaget.

– Et bredt flertall i Stortinget har for kort tid siden vedtatt å opprette et havbruksfond, der hovedinntekten fra framtidig salg av laksekonsesjoner skal tilfalle kommuner og fylkeskommuner. Det vil være uklokt å fremme forslag om andre avgiftsgrep før denne ordningen er på plass og får satt seg. Dette er en ny modell som vil kunne gi mange kystkommuner betydelige inntekter, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark organisasjoneb Sjømat Norge.