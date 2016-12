– Nå vil prisen ligge rundt 80 kroner. Og jeg tror det vil ligge mellom 70 og 80 kroner i første halvår i 2017. Det er rett og slett 2015-generasjonen med laks fra Norge som har hatt dårlig vekstvilkår som gjør at tilbudssiden er veldig begrenset, sier sjømatanalytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets til E24.

– Den tiden vi går inn i nå vil gi den høyeste prisen i nyere tid, sier han.

Daglig leder Søren Martens i Fishpool anslår at snittprisen for norsk laks lander på 62 kroner i år, men skal opp ti prosent til 69 kroner for 2017.

– Det ser veldig sterkt ut, og det er mulig å sikre solid inntjening for alle aktørene nå, sier han.