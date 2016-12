Ulseth gir ut bok om SalMar

Han har vært PR-rådgiver for Petter Northug, eliteserietrener, sportsredaktør i Adresseavisen og assistent for Iraks fotball-landslag. Nå gir Otto Ulseth ut bok om SalMars historie.

«Glad laks – historien om Salmar», ble lansert nå rett før jul. Boken får rikholdig omtale hos Ulseths tidligere arbeidsgiver Adresseavisen på lille julaften.

Her trekkes særlig frem en historie der SalMar-toppene Gustav Witzøe og Leif-Inge Nordhammer kastet banksjef Finn Haugan på sjøen. Episoden skjedde på en båt utenfor Gran Canaria på starten av 2000-tallet. Bakteppet var krisen i oppdrettsbransjen der Midnor hadde satset tungt på oppkjøp, men da lakseprisene stupte sto selskapet på randen av konkurs.

Sparebank 1 SMN var største kreditor, og endte med å overta hele eierskapet til selskapet.

Nå forsøkte SalMar å skaffe nok kapital til å kjøpe Midnor, og dermed beholde kontrollen over virksomheten i regionen. De lyktes ikke, og måtte i 2003 se på at Lerøy fra Bergen fikk kjøpe det som snart var en milliardbedrift.

Litt senere var Witzøe og Nordhammer på ferie på Gran Canaria, og der møtte de Finn Haugan.

«Da benyttet de to frøyværingene sjansen til å gi Finn Haugan en såkalt avkjøling. De kastet ham på sjøen», skriver Ulseth, som betegner det som et takk for sist.