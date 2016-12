Eventyrpriser i uken før julaften.

Årets julehandel ble gjort opp til de høyeste laksepriser som er registrert på 30 år. Snittprisen landet på ganske nøyaktig 78 kroner, men en vesentlig del av fisken ble solgt til enda høyere priser.

Big is beautiful

Faktisk så mye som 31,7 prosent av lakseeksporten i uke 51 var fisk over fem kilo, såkalt 5+. Det viser den siste utgaven av Akvafakta.

Snittprisen for 5-6 kilo var den billigste i denne kategorien, og den ble omsatt for anselige 82,04 kroner. 7-8 kilo hentet de stiveste prisene, nærmere bestemt 89,71 kroner per kilo.

Det innebærer at en åtte kilos laks ble priset til vel 717 kroner per stykk.

Går sidelengs

Den mest handlede vektklassen var imidlertid, som vanlig, 4-5 kilo. Denne gikk for 79,64 kroner, pakket og levert Oslo, den siste uken før julehelgen.