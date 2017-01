SalMar flytter tre anlegg fra Romsdalsfjorden til Hitra

De ansatte i SalMar i Romsdalsfjorden ble varslet under et hasteinnkalt informasjonsmøte i Molde onsdag kveld, skriver Åndalsnes Avis.

– Beskjeden om at SalMar skal flytte produksjonen til Hitra kom som et sjokk. Vi hadde ikke fått noe forhåndsvarsel om at det var endringer på gang, forteller Raymond Talberg, driftstekniker ved produksjonsanleggene til SalMar i indre Romsdal til avisa.

Oppdrettsdirektør Olav Andreas Ervik bekrefter flyttinga overfor Åndalsnes Avis og forklarer at årsaken er begrenset kapasitet i Romsdalsfjorden. Vårutsettet av fisk skal gå som normalt, men det blir ikke satt ut fisk høsten 2017, sier Ervik.

Ifølge oppdrettsdirektøren vil alle som jobber ved de tre anleggene i Romsdalsfjorden bli tilbudt stillinger i andre avdelinger i SalMar Farming.

– På møtet ble det visstnok sagt at vi får tilbud om å flytte og begynne i nye jobber på Hitra, men for min del er det lite aktuelt. Jeg vet ikke hvordan alle andre tenker, men for min egen del så har jeg allerede begynt å tenke på muligheten å skaffe meg ny jobb i nærområdet mitt her i Rauma, sier Raymond Talberg til Ånsdalsnes Avis.