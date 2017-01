Her er driverne som får Kverva til å satse nye milliarder i fisk

Han kommer fra Thamshavn, nær kjernen i merkevaregiganten Orklas hjerte. Orkdalingen har 30 år i ledende stillinger i Orkla-systemet.

– Markedet ligger mitt hjerte nærmest, forteller Kverva-partner Bjørn Wiggen. – Det er en produksjonsorientert sektor, tillater jeg meg å si i interne møter i Kverva.

Han er nokså fersk i Gustav Witzøes investeringselskap, men Orkla-veteranen er ikke helt ukjent med sjømat. Han har blant annet arbeidet som toppsjef i Stabburet.

– Hvor mye av min tid brukte jeg til sourcing av makrell til makrell i tomat, og hvor mye brukte jeg på å posisjonere merkevaren i forbrukermarkedet? 0-100. Sourcingen var det andre som tok seg av.

Positive drivere

Kverva ble stiftet som holdingselskap i forbindelse med etableringen av SalMar i 1991. Det ble omstilt til investeringselskap i 2007, i kjølvannet av Gustav Witzøes nedsalg og børsnotering av SalMar. Kverva har idag kapitalbase på cirka 20 milliarder kroner.

– Hvorfor synes vi det er fornuftig å fortsette å satse på sjømatsektoren? spør Wiggen innledningsvis, før han resonnerer seg frem til et svar.

Kvervas tallknusere har regnet seg frem til klar samvariasjon for økt proteinkonsum ved økt bruttnasjonalprodukt per capita. Sjømatkonsumet øker mer enn den totale matetterspørselen, fremmet av positive drivere som sunnhet/helse, miljø, resursutnyttelse, sektorindustrialisering, produktutvikling, effektivisiering og befolkningsvekst.

Drivere som mer effektive distribusjonskanaler, bekvemmelighet (nye produktkategorier) har passet særlig godt for oppdrettslaksen.

Prinsipper

I sitt virke i Kverva har Wiggen tatt med seg Orklas prinsipper for å bygge sterke industrielle fundamenter:

Du må ha en viss størrelse

Kapitalbase for å finansiere vekst

Verdibasert ledelse, vi må tiltrekke oss de dyktigste personene

Kulturbygging

Potensiale for realisering av synergier

– Orkla var blant de første til å begynne å jobbe med verdibasert ledelse, allerede på 80-tallet. Alle beslutninger skal være faktabaserte og langsiktige, sier han.

Det industrielle fundamentet i Kverva er at fokus er å være i marin sektor, ikke andre steder. En skal være en involverende og aktiv eier, ha analytisk tilnærming og finansiell kraft.

– Da jeg var i Lilleborg, var vår største konkurrent, Proctor & Gamble, ikke i det norske markedet. Da var det et mål i seg selv å være så konkurransedyktige at de ikke kom inn i markedet. Samtidig måtte vi tjene penger, sier Wiggen under Sjømatdagene på Hell.

Han medgir at det er vanskelig å bygge generiske merkevarer i fersk mat som fisk. I merkevarebygging er det sentralt å utvikle kategorien, samt å bygge tillit til produktkategorien.

Amatører



Wiggen etterlyser kompetanseutvikling i oppdrettsnæringen.

– Orkla har en del landbruksprodukter. Landbruk har jobbet med rammebetingelser og markedsadgang i over hundre år. Når det gjelder politisk lobbyvirksomhet; denne bransjen er amatører, sier en åpenhjertig Wiggen rettet mot tilhørerne i storsalen på Scandic Hell.

– At vi klarer å få frem en faktabasert diskusjon for hva som tjener landet – der har vi en betydelig jobb å gjøre. Samtidig må vi jobbe med bærekrafttilnærmingen, legger han til.

Foruten hovedinvesteringen i SalMar på laks, sitter Kverva også på industriområdet teknologi/biologi, gjennom Patogen og Steinsvik, konsum, frontet av Insula (tidligere Lofotprodukt) og ingredienser, via investeringene i Pelagia og Nutrimar.