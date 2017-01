– Økende internasjonal interesse for landbasert lakseoppdrett

I dag begynner man å ane konturene av at det er næringslivvirksomhet på gang på tomta som før huset en parkeringsplass.

– Det er mye som skal på plass. Per i dag holder vi på å støpe bunnkanalene under tankstrukturene, forteller administrerende direktør i Nordic Aquafarms Erik Heim til iLaks.

Miljøfokus i alle ledd

Miljøet er satt i fremste rekke hele veien. Arbeidsmaskinene som benyttes er drevet av biogass for å sikre lave utslipp. I tillegg benyttes resirkulerbar betong for å redusere Co2 påvirkningen av anleggsarbeidet. Dette gjøres i samarbeid med deres byggepartner Entreprenør Roar Edvardsen.

– Prosjektet er i rute. Vi har vært i bygging en stund, det er ferdig finansiert og vi er der vi skal være. Nå regner jeg med at første byggetrinn vil stå ferdig i desember 2017, forteller Heim.

Økende internasjonal interesse for landbasert

Fredrikstad Seafood er det selskapet som var først ute med å få i gang et prosjekt på landbasert oppdrett i Norge. Den siste tiden har det også vært en merkbar økende interesse for å ta fisken på land. Både innenlands og utenlands snuses det på mulighetene som ligger i dette. Men Heim understreker at det er en lang vei fra ide til realisering.

– Det er fortsatt veldig krevende å finansiere disse prosjektene. Men vi ser helt klart en økende internasjonal trend. Vi har sett mange annonsere planer om anlegg, både i Norge og internasjonalt. Det er likevel ikke alle prosjekter som realiseres. Når vi hører om at noen har store planer, samtidig som de har 30.000 kroner i aksjekapital, vet vi at veien er lang å gå. Men det er ikke umulig. Det var der vi var for to og et halvt år siden. Nå er byggingen i gang, understreker Heim.

Videre påpeker han at ved siden av finansiering, kreves et omfattende planarbeid for å designe et robust anlegg.

– Dernest minst ett års byggetid og dernest ett års tilvekstperiode. Men at det kommer flere anlegg de kommende årene også i Norge, er vi ganske sikre på. Her er det allerede flere på banen i en tidlig fase.

En viktig barriere er fjernet

Prosessen før Fredrikstad Seafood kunne sette det første spadestikket var lang. I dag går trolig prosessene noe raskere. Sånn sett har Fredrikstad Seafood kanskje banet veien for andre. Men Heim påpeker at når de startet prosessen, var det i utgangspunktet ingen andre tilsvarende prosjekter i Norge. Mye har skjedd siden det.

– Nå som myndighetene har åpnet opp for landbasert er en viktig barriere fjernet i Norge. Lånefinansiering er dog fortsatt en betydelig utfordring. Spesielt for nye aktører. Vi har brukt ett år med svært erfarne finansprofiler i styret på finansiering. Også her forventer vi likevel at mulighetene vil bli gradvis bedre i årene som kommer, avslutter Heim.