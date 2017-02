Selger mindre laks i Europa

Verdien av den norske lakseeksporten fortsetter å øke. I januar økte lakseverdien med 1,1 milliard kroner, sammenlignet med januar i fjor. Samtidig selges det mindre laks i Europa. Det opplyser Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 170.000 tonn sjømat for totalt 7,6 milliarder kroner i januar. Det er en volumnedgang på 11 prosent og en verdiøkning på over 891 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Reduserte etterspørsel, men høye priser

- Starten på sjømatåret 2017 er preget av det reduserte utbudet av laks fra Norge og fortsatt høye priser. Det bidrar til at det selges mindre laks i Europa.

- Mer laks finner imidlertid veien til USA og Asia. På grunn av sent innsig og dårlig vær har det blitt landet mindre torsk i januar. Det har ført til høyere eksportpriser på fersk torsk, inkludert Skreien som nå er i sesong, men volumene er redusert, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Opp for laks

Norge eksporterte 70 100 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner i januar. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 5.400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 2 700 tonn. Verdien økte med 1,1 milliard kroner eller 25 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 55,56 kroner i januar 2016, var den 72,37 kroner per kilo i årets første måned.

Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge. Redusert utbud og høye priser gir utslag på tilbudet av laks i viktige europeiske eksportmarkeder. I Spania må laksen vike plass for andre fiskeslag i fiskediskene.

Glad i sjømat

- Spanjolene er glad i sjømat og de har et bredt utvalg å velge mellom. Ved inngangen til 2016 fikk laksen stor plass i fiskediskene. Etter hvert som prisene har steget har den i økende grad fått mindre plass til fordel for andre sjømatprodukter, sier fiskeriutsending til Spania Hildegunn Osmundsvåg i Norges sjømatråd.

Høy laksepris har bidratt til at en større andel av laksen som går til Europa bearbeides. Størrelsen på forpakningene reduseres og prisen ut til forbruker øke.

- Vi ser eksempler på at enkeltprodukter av fersk laks i Tyskland har steget med nær 30 prosent siden oktober 2016. Her må man i enkelte butikker betale 300 kroner per kilo for ferdigpakket laks. Samtidig er prisøkningen i flere markeder ennå ikke tatt fullt ut mot konsument, sier lakseanalytiker Paul Aandal i Norges sjømatråd.

USA øker

Lakseeksporten til Europa går tilbake, men det er fortsatt sterk etterspørsel etter laks i det globale markedet. Eksporten til USA økte med 1045 tonn siste måned, sammenlignet med januar 2016.

- Norsk laks styrker posisjonen i USA og tar markedsandeler i et voksende marked. Markedsandelen i volum har økt fra 12 prosent i 2015 til 13 prosent i 2016. I USA lanseres det nye lakseprodukter i samarbeid med de store supermarkedkjedene. Det har bidratt til en økning i eksportvolum med 30 prosent, mens verdien har økt med 155 millioner kroner fra januar i fjor. Samtidig har tilbudssituasjonen for laks skapt et urolig marked. Det er stor usikkerhet rundt prisutviklingen fremover, sier fiskeriutsending til USA Egil Ove Sundheim i Norges sjømatråd.