Vil bruke Pokémon GO-teknologi i oppdrettsarbeidet

I løpet av året presenterer SHM Solutions sin fjernsupportløsning basert på AR-teknologi – “augumented reality” – utvidet virkelighet, på norsk. Teknologien er kanskje best kjent fra Pokemon GO der virkelige omgivelser og animasjon møter hverandre i mobilen. AR i industrien spiller på mye på det samme – at du ser dine virkelige omgivelser, men at synsfeltet i brille eller hjelm inneholder digital informasjon som et lag oppå virkeligheten.

SHM Solutions har funnet en amerikansk samarbeidspartner, Daqri med hovedkvarter i Los Angeles og kontor seks steder i verden.

– Dette er folk som forstår industrien, som skjønner at selve måten vi jobber på vil endre seg radikalt de neste årene, sier Yngve Bøe Myklebust ifølge iLaks.no

SHM er nå Daqris utviklingspartner i Norge på Daqri Smart Helmet – en industriell hjelm som bruker AR-teknologi. Fjernsupport kan skje for eksempel ved at folk på en båt får kontakt med en ekspert på land, og guides av eksperten og hjelmen til en løsning på problemet.

SHM Solutions skal samle store data og levere digitale tjenester og digitekniske produkter i hele havbruksbransjen ved hjelp av industrielt internett. Selskapet har regnet på havbruksbransjens kostnader til opplæring og support, ikke bare som en del av ettermarkedet, men som en del av en generell kompetanseheving.

– Det er store penger å spare på å bruke digital teknologi i en bransje med slike avstander. Tenk på reisekostnader opphold ved serviceoppdrag. Tenk på hva det koster å ta folk ut av jobb på fartøyer for å sende dem til et klasserom og ta kurs. Vi tilbyr havbruk en teknologipakke som både gir god og rask service på utstyr, tilgang til digitalisert opplæring av folk og som reduserer miljøbelastningen ved reising, sier innovasjonsleder Arild Hoksnes i SHM Solutions.