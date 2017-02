- Fantastiske muligheter for de unge

Hva skal elevene velge på videregående, studiespesialiserende eller yrkesfag, og hvilken fagretning? Og hvorfor satse på en lengre utdannelse via fagskole, høyskole eller universitet?

- Fremtiden ligger i havet, og sjømatnæringen trenger dagens ungdom nesten uansett hva de utdanner seg ti, mener Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein.

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene

- Interessante jobber

4. januar 2017 presenterte Norges Sjømatråd "Sjømatåret 2016", og nok en gang ble det lagt frem ny eksportrekord. I 2016 eksporterte Norge sjømat til 146 land.

- Har du tenkt over hvor mange interessante jobber som må til for å skape den internasjonale suksessen som norsk sjømatnæring har? Fra lover og regelverk, fartøy, utstyr og teknologi utformes og gjennom hele logistikk-kjeden til tørrfiskhoder kan serveres fra en bålgryte i Afrika, til de lekreste sushi-retter av laks og ørret serveres i Japan, til skreien gjør sitt inntog i det spanske markedet hvert år på selveste Valentins Day, eller til Ronaldo får servert sin favorittrett av klippfisk Bacalhau a brás», spør Arhaug.

Enestående

Hun mener norsk sjømatnæring er enestående.

- Vi har det kalde, rene havet som gjør at store deler av verden stoler på at vi tilbyr sjømat av førsteklasses kvalitet. Vi har stolte tradisjoner og bedriftseiere som har satset alt de har på å skape merverdi av ressursene i havet og å skape arbeidsplasser for dyktige og hardtarbeidende mennesker både på sjø og land. Vi har kanskje verdens strengeste regelverk å håndtere. Vi har et balansert uttak av ressursene i havet for at de marine ressursene skal bestå for evig. Og vi ser fremover. Ny teknologi og nye produkter, nye markeder, fokus på miljø og en raskt voksende befolkningsvekst i verden. Fremover åpnes stadig nye muligheter, og nye suksesser skal skapes. Dette er grunnen til at et utdanningsvalg som leder ungdom inn i marin næring vil være et godt valg.

Janita Arhaug mener ungdom har fantastiske muligheter til å bli hva de vil.

- En kombinasjon av yrkesfag og høyere utdanning vil være et smart valg, hevder hun.

Mer informasjon finner du påhttp://settsjobein.no/