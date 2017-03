Aqualine satser tungt i nord

For om lag et år siden etablerte selskapet seg med lager og produksjon av merder i Tovik i Skånland, ved den tidligere Leca-fabrikken, og med avdelingskontor i Harstad. Her finner vi avdelingsleder Jørn-Vidar Jakobsen.

– Det er en fin base for produksjon av merder med stort areal og dypvannskai. Strategisk ligger vi godt i leia mellom Vesterålen, Lofoten, Troms og nordover. Samtidig har vi mulighet til mobil produksjon og montering av merder i Finnmark, forteller han.

Unik mulighet

Jakobsen kom fra jobb i SalMar Nord, og har lang erfaring innen oppdrettsnæringen. For han var det en interessant mulighet til å være med å bygge opp Aqualine i Nord-Norge.

– Det er en unik mulighet for å være med å etablere og utvikle Aqualines avdeling i Nord-Norge. Det er store muligheter i et voksende marked og en veldig interesse for Aqualines produkter, sier han.

De har i dag fem mann i produksjon, som er i full sving med å sveise og montere ferdig to merder, hver på 130-meter i diameter. Det er for tiden høy aktivitet på merdeproduksjon, og perioden frem mot juni er den mest hektiske i løpet av året, i tillegg til høsten. Det skal sveises og monteres et større antall i løpet av de nærmeste månedene, men Jakobsen ser ikke bort fra at det kan komme mer i løpet av våren.

Stor kapasitet

Monteringen foregår naturlig nok utendørs, og for å produsere merder av denne dimensjonen kreves stort areal, både på land og sjø. Aqualine har i dag 20 mål tilgjengelig og har med det stor kapasitet til å montere flere merder samtidig.

– Vi kan produsere merder i alle dimensjoner i spektret 90 til 200 meter, og har mulighet til å produsere 13 merder til enhver tid, to på land og ankringsplass til 11 merder på sjøen, kan han fortelle.

Etter hvert håper de at søknaden på utviklingskonsesjoner, som er inne til behandling i forbindelse med Midgard Subsea-merdene, skal bli godkjent. Dette er merder som kan senkes 8-10 meter ned i sjøen, under lusebeltet, og dermed redusere risikoen for angrep av lakselus. Samtidig reduseres også risikoen for rømning ved at nota holdes nede ved hjelp av en bunnring. Jakobsen har stor tro på at dette merdesystemet skal bli fremtidens merder. Spesielt i nord der man har eksponerte lokaliteter og med den luseproblematikken næringen sliter med.

– Så når godkjenningen forhåpentligvis kommer om litt, er vi klar til å sette i gang produksjon i Tovik, sier han.

Nærhet til kunden

De er allerede i gang med å investere flere millioner i infrastruktur ved anlegget i Tovik, slik at de har rom for å øke produksjonen. Nylig ble det sprengt ut 1,5-2 mål for å utvide produksjonsarealet, rampe for opptak og utsett av merder skal monteres, og ny brakkerigg for de ansatte skal på plass.

– Vi har mange gode kunder i nord, og ønsket å etablere oss nærmere kundene for å kunne serve dem på en raskere og bedre måte. Samtidig driver de med salg til nye kunder, og vil være tettere ute i markedet. Det er vekst i næringen i nord og det gjelder å være tilstede. Det er mange mindre lokaleide selskaper som vi ønsker å samarbeide med og vi jobber for å komme inn i markedet her, men må innrømme det er tøft. Likevel krever oppdretterne at leverandørene skal være representert i regionen for at de ønsker å handle lokalt, forteller Jakobsen videre.

Tenker langsiktig

På kort sikt ser han for seg å ansette flere folk ved avdelingen i nord. Både i produksjon av merder, men også innen de ulike salgs segmentene selskapet jobber i; marine engineering, flytekrager, nøter og fortøyning.

– Vi tenker langsiktig, men må få ting på plass først. Vi er stor ute i verden, og har bunnsolide produkter som ingen andre kan vise til. Mange av de største oppdretterne i Norge er kunder hos oss, men det tar tid å etablere seg i markedet her.

Selskapet leier næringsareal ved den tidligere Leca-fabrikken i Tovik, i Skånland kommune. Området som er på om lag 400 mål, er et av de største næringsareal med sjøtilgang i Troms, og eies av det franske selskapet Weber. Etter at Leca-produksjon ble avsluttet i 2009 har fabrikken og området fungert som lager for videre utskiping av Leca-produkter i nord. Nå er det merder og oppdrettsutstyr som skal skape nye giv ved den gamle fabrikken i bygda.