Mattilsynet opphever ILA-sone ved Frøya

Mattilsynet har vedtatt forskrift som 15. mars 2017 opphever bekjempelsessonen for fiskesykdommen ILA opprettet omkring lokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

På grunn av den smittsomme fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ble lokalitetene pålagt restriksjoner i mai 2016.

Kontrollområde for området nord for Frøya ble fastsatt ved forskrift 1. juni 2016. Forskriften er seinere utvidet med en bekjempelsessone også øst for Frøya.

Anleggene i sonen nord for Frøya er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene.

Bekjempelsessonen nord for Frøya inngår etter endringen i overvåkingssonen. Bekjempelsessonen øst for Frøya gjelder fortsatt. Etter at begge bekjempelsessonene er opphevet vil overvåkingssonen bestå i to år.