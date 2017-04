Svart fredag for de som har satset penger på fiskeoppdrett

De børsnoterte lakseaksjene hamres ned. Fredag morgen var rød for investorene som har satset penger på fiskeoppdrett på Oslo Børs:

Marine Harvest -2,9 prosent

Lerøy Seafood Group -2,4 prosent

SalMar -1,9 prosent

Bakkafrost -3,7 prosent

Grieg Seafood -5,5 prosent

Norway Royal Salmon -1,4 prosent

Senker

Bakteppet er at den analytikeren som har det mest negative syn på kursutviklingen, Nordea Markets’ Kolbjørn Giskeødegård, senker både laksepris-forutsetninger, inntjeningsestimater, anbefalinger og kursmål i en 49 siders rapport som ble kjent fredag morgen, skriver iLaks.no .

“Lakseprisen falt 27% i de to første månedene av 2017 til tross for lavere tilbudsvekst. De viktigste årsakene til dette synes å være: 1) kjøperne blir mer forsiktige etter de massive 2016-tap for foredlere; 2) dempet sluttbrukeretterspørsel på grunn av færre kampanjer og høyere priser; og 3) tegn til økende tilbudsvekst”, skriver Giskeødegård i rapporten.

Kutter

Han er klar på at han er vesentlig mer pessimistisk på aksjenes vegne enn resten av analytikerkorpset på Aker Brygge.

“Basert på den negative markedsreaksjonen, kutter vi våre 2017-19 lakseprisprognoser med tre kroner per kilo til henholdsvis 57, 51 og 50 kroner. Derfor har vi også kuttet våre kursmål og opprettholder våre generelle salgsanbefalinger for mesteparten av selskapene. Vi er nå 16% lavere enn konsensus på 2018E EBIT og ser en risiko for negative estimatrevisjoner”, bemerker han.