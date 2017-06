Lars Måsøval og familien flytter til Island

Lars Måsøval er styreleder i ulike Måsøval-selskaper på Frøya, samt styremedlem i blant annet børsnoterte Norway Royal Salmon (NRS), hvor Måsøval-konsernet eier rundt 12 prosent. Han er tredje generasjon Måsøval som driver lakseoppdrett rundt Frøya (selskapet har nå i tillegg noen lokaliteter i nabokommuner). Med til Island, blir også kona Tone Måsøval, samt parets datter, som skal begynne på internasjonal skole i Reykjavik.

Tone fortsetter i stillingen som salgssjef i Måsøval Fiskeoppdrett, og vil jobbe fra Island. Familien har nylig kjøpt leilighet i Reykjavik, og flytter til Island i løpet av sommeren – i første omgang for en periode på ett år. Måsøval fortsetter i samtlige roller han har i Norge.

- Lars skal støtte Laxar i en fase der de bygger opp vesentlig landbasert kapasitet, både på ferskvann og saltvann, samt bistå i utviklingen av operasjoner på sjø som starter nå i juni, sier administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett til IntraFish.

I juni 2016 ble det kjent at Måsøval Fiskeoppdrett gjennom en rettet emisjon kjøpte 53,5 prosent av islandske Laxar Fiskeldi. Selskapet hadde da sjølisenser for produksjon av 6.000 tonn fisk, og regnet med at første settefisken skulle settes ut juni 2017. Måsøval har ikke opplyst hvor mye de har investert i Laxar, som har sjølisensens sine på østkysten av Island. Laxar har tre lokasjoner for settefiskanlegg.