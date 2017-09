Her er havbruks-rapporten som har skapt bølger mellom statsråden og ordføreren

Havbruk

I et leserinnlegg i hitra-frøya.no tidligere i uka, der Ole Haugen beskylder fiskeriministeren for å trenere innføringen av en ny avgift som skal gi inntekter til oppdrettskommuner, svarte Per Sandberg med å kalle ordføreren en bløffmaker.

Haugen kvitterer med å si at fiskeriministeren neppe kan ha lest rapporten, hvorpå polemikken fortsatte fredag:

- Jeg har lest rapporten, men har ordfører Haugen det, spurte Per Sandberg.

- Jeg tror på deg, når du nå sier du har lest den. Og jeg synes å ane at du i litt bedre humør, og tilkjennegir en litt annen vurdering og litt mer velvilje. Det er i såfall flott, fordi dette handler egentlig ikke om meg...eller deg. Eller om hvem som har mest rett. Men det handler om å finne en løsning som vil gi litt mer rettferdig fordeling av den store verdiskaping som skjer i våre felles sjøarealer. Og det handler om noe som kan bidra til et bedre omdømme for ei næring som vi begge setter stor pris på, og har tro på. Jeg velger også å tolke deg dit hen at du innser: Ja, det er fullt mulig, sier Haugen gjennom lokalavisa lørdag.

Han viser til dette nettstedet, som har hele den mye omtalte rapporten tilgjengelig. Du finner rapporten her



- Da kan de som er tilstrekkelig interessert, selv gjøre seg opp en mening om hva utrederne faktisk skriver og anbefaler, sier Haugen.