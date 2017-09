Havbruk

Fiskeriminister Per Sandberg vil mer enn gjerne bli med over i den nye regjeringa til Erna Solberg.

- Hvis Erna vil ha med meg videre, så vil jeg umiddelbart takke ja. Det er en fantastisk givende jobb, sier Sandberg til Fiskeribladet.

Sandberg har også besøkt Hitra og Frøya ved flere anledninger som fiskeriminister og møtt engasjerte folk fra fiskeriene og havbruksnæringa.

- Det som har gjort at jeg er blitt spesielt glad i jobben er at jeg daglig får lov til å reise og snakke med fiskere og sjømatindustrien. Nesten hundre prosent av folkene jeg treffer er så positive og så fremoverlente. De ønsker å investere og vokse, det gleder meg, og det er i et slikt forum jeg trives, sier han til Fiskeribladet.

Den sittende statsråden mener han har mye ugjort som minister ennå og derfor mer enn gjerne vil fortsette.

- Det er flere tunge oppgaver som gjenstår. Selv om det går strålende for fiskeri i dag, har vi utfordringer innen sjømat. Vi må fortsatt kjempe for og tro på at vi kan få foredling tilbake til Norge, og øke eksportverdien og styrke den norske økonomien, uttaler han.

Kommentator Aslak Berge i bransjenettstedet ilaks.no analyserer hva nattas valgresultat betyr for havbruksnæringa.

- Innen oppdrettspolitikken innebærer det etter alle solemerker fortsatt lusekamp, vekstfrys og forhåpninger knyttet til prosjektet med utviklingskonsesjoner. Samtidig ligger det an til både endringer og omrokering av plassene ved Kongens bord. For ingen bør bli overrasket om FrPs nestleder Per Sandberg rykker opp til andre og mer prestisjefulle oppgaver enn å være fiskeriminister for en regjering som sålangt kun har vært garantist for nullvekst og innføring av produksjonsavgift, skriver Berge.