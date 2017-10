Politiets etterforskning av Lerøy og Måsøval nærmer seg slutten

Havbruk

- Saken er fortsatt under etterforskning. Det kan forventes endret status rundt jul eller først på nyåret, skriver etterforsker Karine Tiller Larsen ved dyrekrim i Trøndelag politidistrikt i en epost til bransjenettstedet Intrafish. I dette legges at saken da enten blir oversendt politiets jurister, som enten tar ut tiltale eller henlegger saken.

Saken det dreier seg om er den mye omtalte lusesaken fra i fjor høst, da Mattilsynets bilder viste omfattende skader på oppdrettslaks i lokaliteter utenfor Frøya. Lokalitetene tilhører Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett. I Mattilsynets rapporter kom det fram at selskapene skal ha tillatt lusemengder 40 ganger høyere enn hva som er lovlig. Mattilsynet mente også at den høye mengden lus har ført til omfattende og alvorlige skader på fisken.

– Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sa regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet i forbindelse med at saken eksploderte i mediene. – Det har vært en krevende laksesituasjon i regionen over tid, men andre selskap har likevel klart å håndtere situasjonen på en akseptabel måte. Disse selskapene skiller seg dessverre negativt ut, sa Knudtsen om bakgrunnen for at Mattilsynet anmeldte oppdrettsselskapene til politiet for alvorlig manglende fiskevelferd. Også dyrevernorganisasjonen Noah varslet anmeldelse og sentrale politikere reagerte på de bildene som gikk rundt i lokale, regionale og nasjonale medier.

Begge selskapene mente at Mattilsynet var for raskt ute med å fordele skyld, og krevde at et annet regionkontor i Mattilsynet skulle overta videre utredning.

Lerøy Midt-ledelsen skrev i sitt omfattende tilsvar at de ikke kjente seg igjen i den kritikk og skyld som Mattilsynet ga Lerøy i varselet og leverte en rapport der man mener å ha tilbakevist en del av Mattilsynets formuleringer.

- Nøkkelpersoner i Mattilsynet har vært forhåndsdømmende og må erklæres inhabile Lerøy-sjefene: Denne saken omfatter svært alvorlige påstander fra Mattilsynets side som også er svært belastende for enkeltpersoner i Lerøy.

Også Måsøval fiskoppdrett hadde rekke innsigelser til Mattilsynets vurderinger og uttalelser i forbindelse med det som skjedde.

- Situasjonen som oppstod i området nord for Frøya, og på lokaliteten Fjølværet, var svært krevende og ekstraordinært. Det er sterkt beklagelig at fisk på vår lokalitet har blitt utsatt for lidelse og død, sa daglig leder Asle Rønning i Måsøval fiskoppdrett til lokalavisa Hitra-Frøya samtidig som de leverte sitt svar til Mattilsynet. Her gikk også Måsøval til rette med de vurderingene og beskrivelsene Mattilsynet har gitt om oppdrettsselskapets håndtering. Blant annet opplevde Måsøval at Mattilsynet insinuerte at de har underrapportert lusetallene.

- Det må vi på det sterkeste tilbakevise. Vi har betydelig kompetanse på lusetelling, og har drevet aktiv opplæring av våre ansatte, og vi har gode rutiner. Mattilsynet kommer her med en påstand som det ikke er grunnlag for, sa styreleder Lars Måsøval.