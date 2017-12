Han blir den nye sjefen for Marine Harvest-ansatte i øyregionen

Havbruk

Marine Harvest reduserer antall regioner i Norge fra fire til tre. Asgeir Hasund skal lede virksomheten i Region Midt, hvor Hitra/Frøya-regionen jo tilhører. Samtidig blir tidligere regionleder Ørjan Tveiten satt til å lede Region Nord.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag bekrefter selskapet omorganiseringa lokalavisa meldte om tidligere. Marine Harvest begrunner omorganiseringa med tilpassing til nye produksjonsområder og behovet for effektivisering, endringer som har fått spekulasjonene til å begynne å gå lokalt rundt fabrikken på Hitra/Ulvan.

- 15. oktober innførte norske myndigheter et nytt system for regulering av havbruksnæringen. Kysten er nå delt inn i 13 produksjonsområder. Marine Harvest tilpasser nå organisasjonen til de nye reguleringene. Som følge av at det er innført nye produksjonsområder i Norge, ønsker vi i Marine Harvest ha den beste organiseringen av vår aktivitet. Ved å redusere antall regioner til tre vil vi kunne tilpasse oss til de nye reguleringene og effektivisere driften vår, sier konserndirektør for oppdrett i Norge og Chile, Per-Roar Gjerde, i pressemeldinga.

Endringene i oppdrettsvirksomheten vil skje fra nyttår.

- Marine Harvest vil fra 1. januar 2018 dele sin oppdrettsvirksomhet i Norge i tre regioner: Sør, Midt og Nord. Region Sør går fra Agder til Sotra, Region Midt fra Nordhordland til og med Sør-Trøndelag, og Region Nord går fra Nord-Trøndelag til Vesterålen, samt området Kvaløya-Loppa i Troms. Turid Lande Solheim blir direktør i Region Sør. Asgeir Hasund skal lede virksomheten i Region Midt og Ørjan Tveiten har fått ansvaret for aktiviteten i Region Nord. Alle tre er kjente og erfarne ledere fra Marine Harvest og allerede godt i gang med å få de nye organisasjonene på plass, sier Gjerde.