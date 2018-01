Venstres inntreden i regjeringa kan gi følger for Sandberg og Angelvik

Havbruk

Regjeringen Solberg har nylig avsluttet forhandlinger som åpner for å inkludere Venstre i regjeringskollegiet. Dette vil ventelig legge til rette for utskiftninger i statsrådstolene. Under Sjømatdagene på Hell tirsdag åpnet fiskeriminister Per Sandberg (FrP) for at han kan komme til å finne seg ny jobb i løpet av våren.

Sandberg har som kjent valgt hitterværingen Roy Angelvik som sin statssekretær.

– Lakseprotokollen med Kina signerte jeg, som kjent, i mai i fjor. Jeg skal besøke Kina i mai i år også, men hvilken statsråd jeg er når jeg skal besøke Kina i mai, ja, det må dere leve i spenning for å vite, sa Sandberg hemmelighetsfullt til de fremmøtte under to-dagers konferansen Sjømatdagene. Det rapporterer ilaks.no.

Sandberg fremhevet utenrikspolitikk og diplomati som en viktig del av hans gjerning. Spesifikt viste han til samtalene knyttet til britenes EU-exit, Brexit.

– Når britene er ute av EU, må vi sørge for at vi ikke havner i et vakuum – verken forvaltningsmessig eller på markedsadgang, sa han, og la til at EUs og Norges dialog med britene «er positiv». Vi er fortsatt nest største eksportør i verden på verdi av sjømat. Det er fortsatt et stykke igjen til Kina, men å ta dem igjen tror jeg ikke skal være en målsetning.

Sandberg fremhevet tre særlig viktige hendelser i havbruksåret 2017: Trafikklyssystemet ble slått på, Havbruksfondet ble satt i gang og at vi igjen har fått i gang salget til Kina.