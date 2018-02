- Vi har kjøpt vekst

Havbruk

Oppdrettskonsernet Marine Harvest forteller at de er ett av selskapene som har kjøpt vekst på eksisterende oppdrettskonsesjoner innen fristen gikk ut ved midnatt natt til torsdag. I går ettermiddag fortalte statssekretær Roy Angelvik til lokalavisa Hitra-Frøya at interessen for å kjøpe har vært stor etter at regjeringa i høst skrudde på det såkalte trafikklyssystemet og ga oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe to prosent vekst i områder der miljøtilstanden er god.

Hitra og Frøya tilhører gul sone og dermed ikke området som kvalifiserer for vekst, i hvert fall ikke uten at Mattilsynet gir dispensasjon for enkeltfirma. Men pengene som kommer inn til Havbruksfondet, skal uansett fordeles på norske kommuner og fylkeskommuner etter deres andel av oppdrettsnæringa.

Marine Harvest opplyser at man har kjøpt vekst flere steder i landet for tilsammen 168 millioner kroner.

- Vi har virksomhet i flere av områdene som er gitt grønt lys, og har valgt å kjøpe vekst der det er mulig. Denne muligheten gjør at næringen kan vokse på en bærekraftig måte der det er forsvarlig, sier Marine Harvests konserndirektør for oppdrett i Norge, Per-Roar Gjerde i en pressemelding.

- 80 prosent av det oppdrettsselskapene nå kjøper vekst for går inn i Havbruksfondet. Vi skaper både viktige arbeidsplasser og store ringvirkninger i små samfunn langs hele kysten. Vi synes det er gledelig å kunne bidrar til at kommunene langs kysten får midler til å opprettholde og styrke sine tjenester, sier Gjerde.