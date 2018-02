Gustav Magnar Witzøe (24) er usikker på sin framtid i familieselskapet

Havbruk

SalMar-arving og «trainee» Gustav Magnar Witzøe (24) er usikker på sin fremtid i familieselskapet.

De siste årene har han tronet øverst på listen over landets rikeste unge. I fikk han 2011 overført majoriteten av aksjene i far Gustav Witzøes selskap, men selv mener han ikke det var skrevet i stein at han gikk inn i selskapet.

– Nei, absolutt ikke. Og det er fortsatt ikke sikkert om jeg skal gå inn i familiebedriften på en annen måte enn det jeg gjør nå, sier Witzøe til Dagbladet. Han omtaler sin nåværende rolle i selskapet som «trainee».

– Men det er kjekt å prøve det, og jeg lærer veldig mye. Jeg trives, legger han til.

Ellers i intervjuet prates det om kjendisstatus, penger og andre investeringer Witzøe har gjort.

Unggutten er vant til et stort medietrykk når skattelistene publiseres én gang i året.

– Det går veldig fint. Generelt sett opplever jeg ikke at jeg får så mye oppmerksomhet. Det er én dag i året der det er litt skriverier i avisene, men ellers går det fint, sier han.

– Man får jo ikke gjort så mye med det … Da er det dumt å skulle være sint over noe en ikke får endret på, legger han til.

Selv gir han sjelden intervjuer. iLaks har ikke lykkes i å få arvingen i tale.