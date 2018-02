Lerøy får ikke sponsor-eksponering under OL

Havbruk

Skøytelandslaget gjør det bedre enn på lenge. Hovedsponsor Lerøy har den siste tida fått god eksponering både på NRK og i riksaviser.

De kan likevel se bort fra eksponering under OL i Pyeongchang, som går av stabelen denne uka.

– Under OL er det ingen idrettsutøvee som kan ha på seg sponsor-logoer i det hele tatt – uansett sport. IOC har rettene til arrangementet og vi skal kun bruke deres sponsore, sier generalsekretær i i Norges Skøyteforbund, Halvor Lauvstad, til iLaks.

Det var tilbake i 2012 at Lerøy signerte sponsoravtalen med Norges Skøyteforbund. Avtalen kom på et taktisk godt tidspunkt. Seks år senere har Norge et sterkere landslag enn på lenge, og Håvard Holmefjord Lorentzen (25) åpnet OL-sesongen i november med et smell og tok verdenscupgull på både 500 meter og 1000 meter.

Håvard Holmefjord Lorentzen er forresten sønn av fiskeridirektør og Bolaks-aksjonær Liv Holmefjord.

De norske OL-håpene Sverre Lunde Pedersen, nevnte Lorentzen, Håvard og Hege Bøkko, Allan Dahl Johansson og Ida Njåtun droppet EM i januar til fordel for OL i februar.

Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group, er likevel fornøyd med eksponeringa og steget de norske løperne har tatt.

– Det er klart det blir bedre og bedre. Vi gikk inn på eit tidlig stadium, da unggutta ble junior-verdensmestere. Det har tatt seg opp, og i år har profileringa vært veldig bra, sier Beltestad til iLaks.