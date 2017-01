Samarbeid mellom barnehage og politi

Politi og trafikk var tema da politbetjent Torbjørn Sørlie ved lensmannskontoret på Frøya i 1997 besøkte barnehagebarn i Gullklumpen og Labetuss familiebarnehager på Frøya.

Barn og sikkerhet var viktige temaer som ble diskutert.

Andre teamer som etterhvert skulle diskuteres var elektrisitet og brannfarer samt brann og helse.

- Vi er opptatt av sikkerhet i hverdagen. Derfor har vi forskjellige måneder med temaer som omhandler sikkerhet, fortalte Vibeke Kvam som ledet Gullklumpen familiebarnehage.

-Jeg synes opplegget er topp. Kontakten vi oppnår nå, gjør dert lettere for oss på et senere stadium. Man kan aldri etablere denne kontakten for tidlig. Dette er det viktigste forebyggende arbeidet vi driver, sa Torbjørn Sørlie.

