Året var 1997 og glassmesteren håpet på tålmodighet fra kundene

Gejnnom en annonse i lokalavisa Hitra-Frøya i 1997 klaget Arild Audestad i Glasservide i Knarrlagsund på de dårlige veiene på Fjellværøya og Ulvøya. Annonsen var humoristisk utformet, men den hadde en alvorlig undertone.

- I dag kom jeg fram med glasset like helt, men det er ikke alltid jeg gjør det slik veien er her ute, sa Audestad til lokalavisas utsendte for 20 år tilbake. Den vitneren hadde det skjedd flere ganger at Audestad måtte snu og kjøre hjem for å hente nye glassruter etter at de han hadde med seg i bilen gikk i stykker som følge av hullene i veien.

- Når glassrutene knuses, må jeg bare sope sammen glassbitene som har falt på veien, slik at ingen kjører på dem, få dem opp i bilenm og kjøre hjem etter nye ruter- OI lengden blir det dyrt, sa Audestad.