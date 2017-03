Stoppet salg av alkohol en hel uke

En hel uke våren 1997 skulle frøyværingene leve alkoholfrittt. Da stengte bevillingshaverne frivillig kranene. I tillegg ga politiet hjemmebrennerene amnesti slik at de kunne levere produksjonsutstyr uten å bli straffet.

Det var i anledning Rusfriuka 1997 at tiltakene ble iverksatt.

- Rusfriuka er ikke noe totalavholdsopplegg. Vi vil at folk skal tenke over rusproblemet her ute, sa Bjørn Aune ved sosialkontoret.

Både han og Sverer Husbu var imponert over at 26 bevillingshavere frivillig stoppet all salg av alkohol denne uka.