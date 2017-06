Fokus på nøkternhet

Rådmannen la nylig frem første tertialrapport 2017 for formannskapet på Hitra.

- Tall pr. 1. tertial viser et regnskapsmessig overskudd på kr 1.643.000. Det er også foretatt en prognose for årsresultatet og den viser et regnskapsmessig underskudd på kr 903.000. Fokus er og vil fortsatt være på nøkternhet fremover. Innenfor tjenesteområdene er det utfordringer med å holde forbruket i henhold til budsjett. Den økonomiske virkningen av vedtatte driftstilpasninger er nå synlig i tallene som fremlegges i form av at det er stramme økonomiske rammer vi forholder oss til. Det er viktig med god kontroll og økonomisk styring for å fange opp hendelser som påvirker budsjettet og gi tilbakemelding på dette slik at tiltak kan settes inn på et tidlig tidspunkt, skriver rådmann Laila Eide Hjertø i saksfremlegget.

- Resultatet er usikkert. Både utvikling på tjenesteområdene og inntekter som skatteinngang kan påvirke resultatet begge veier. Skattetall for april med virkning av inntektsutjevningen av denne som inntektsføres i juni viser en minus på kr 264.000. Enhetene rapporterer budsjettavvik for sine områder månedsvis. Pensjonsutgiftene er det nå god kontroll på og det er brukt av premiefond i KLP for å redusere premieinnbetalingen i 2017. Dette gir en likviditetsmessig gevinst, samtidig som fremtidig pensjonsbelastning i regnskapet blir lavere, skriver rådmannen videre.

Feil i papiravisa

I papiravisa 27.juni skrev vi at det er brukt mye mer penger på drift enn politikerne vedtok i sitt budsjettvedtak i fjor.

Det er i følge økonomisjef May Hårstad Lian ikke riktig.

- For å korrigere så er det ikke brukt mye mer penger på selve driften av kommunen enn det politikerne vedtok i budsjettvedtaket, snarere tvert imot. Kommunestyret budsjetterer med nettorammer til driftsområdene i kommunen og for driftsområdene samlet så er de innenfor budsjett 1. tertial. Negativt netto driftsresultat som det videre henvises til er vedtatt av kommunestyret selv. Prognosen for året viser riktig nok et merforbruk, men da er alle sider av kommunens disposisjoner med, som f.eks. beregnet totalt skattenivå og avdrags- og rentebelastning. Det er for tidlig å si noe om sluttresultatet så tidlig i året, skriver Lian i en e-post.

Slik står det beskrevet i sakfremlegget til tertialrapporten:

- Revidert årsbudsjett viser et negativt netto driftsresultat på kr 12.471.000. Av dette skal kr 10.931.000 finansieres med bruk av bundne fond hovedsakelig innenfor VAR-området. Selv uten bruk av bundne fond er indikatoren netto driftsresultat negativt og kommunen må balansere resultat med bruk av disposisjonsfond. For inneværende år er ikke bruk av disposisjonsfond på nivå med tidligere år, men prognosen for året viser at bruk av disposisjonsfond må økes noe for å oppnå balanse. Dette vil bli foreslått i revidert budsjett.