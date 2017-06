Nervedrama da volleydamene ble historiske

Hitra måtte ut i et fjerde sett for å slå spanske Menorca i den nervepirrende semifinalen i øylekene i kveld. Hitterværingene dro i land seieren og har dermed sikret seg en historisk sterk plassering. Volleyball-laget har deltatt i mange øyleker, men hittil bare blitt nummer seks. Nå er damene sikret minst sølvmedalje i morgendagens finale mot estlandske Saarema.

- Jeg var brennsikker på seier da vi tok de to første. Men så vinner Menorca det tredje settet og vi får kniven på strupen og man blir redd for å mislykkes. Men jentene spiller fabelaktig og klarer å vinne, sier en jublende fornøyd - og utmattet - Hitratrener Paul Andersen til lokalavisa i minuttene etter at seieren var sikret.

Hitra kom best igang i semifinalen. Tross en del servefeil vant Hitra komfortabelt 25-18 i første sett. I andre sett var det spanjolene som startet best, men hitterværingene kom tilbake og dro fra da lagene lå rundt 15 poeng. Hitra vant andresettet 25-21.

Tredje sett ble meget jevnt helt til 18-20 poeng, da var det Menorca som hadde det siste giret og vant. Dermed måtte lagene ut i et fjerdesett som ble svært nervepirrende for begge lags supportere. Menorca ledet med ett og to poeng helt til stillinga 12-14. Da hadde Hitra en svært god periode, vant alle de lengste ballvekslingene og snudde til 19-14. Det ble for mye for Menorca å ta igjen og Hitra kunne bryte ut i jubel for historisk god plassering i øylekene.

- Dette er historisk, vi har ikke vært i nærheten av dette tidligere. Nå har vi satt Åland, Bermuda, Grønland og Menorca på plass. De klaga i forkant på nivået i gruppa vår. Nå er begge finalelagene fra vår gruppe. Ingenting gleder meg mer enn at de nå må sitte å se på oss spille finale, sier Andersen.

Tone-Alice Karlsen og Julie Caroline Sæther leverte i dag en rekke gode baller og vant mange poeng. I tillegg trekker Andersen fram libero Synnøve Gjertsås.

- Hun berga oss for mange poeng i dag, skryter treneren.