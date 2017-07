Kommunal støtte til melkeproduksjon 

Snillfjord, Hitra og Frøya produsentlag har søkt Hitra kommune om penger til melkekvoter som ble kjøpt i 2015 og 2016. Tre gårder på Hitra kjøpte til sammen 13.042 liter i 2015, og fem gårder kjøpte til sammen 72.575 liter i 2016.

Det er kjøpt kvoter fra Staten til en literpris på 2,5 kroner, og kvoter fra private til ukjent pris.

Rådmannen mener å gi støtte til melkekvoter er god næringspolitikk, og viser til at det er vedtatt i kommuneplanen at ”Hitra skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode vilkår for landbruksdrift i kommunen”.

Formannskapet behandlet saken i siste møte før sommerferien, og vedtok en støtte på 1,5 kroner per liter, som til sammen ble 128.425 kroner.

Vilkår for støtten er at pengene skal betales tilbake hvis melkekvoten leies ut, eller legges ned før fem år etter at pengene er mottatt.