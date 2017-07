Opp på Frøya, ned på Hitra

I følge en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag, er det nå 3 655 personer som er helt ledig i fylket.

Medregnet folk på uilke tiltak, er det er en nedgang fra 2,9 prosent brutto ledige i fjor, til 2,7 prosent ledige i år. Landsgjennomsnittet er 3,3 prosent ledige.

For Hitra og Frøya sin del er det henholdsvis 2,6 og 2,2 prosent arbeidsledighet. Det tilsvarer en nedgang på fire personer for Hitra sin del, mens det er en oppgang på fem ledige personer på Frøya.

63 personer er uten jobb, og 23 på tiltak på Hitra, og 61 er uten jobb, og 30 på tiltak på Frøya.

Snillfjord har nest lavest arbeidsledighet av kommunene, med fire personer, som tilsvarer 0,8 arbeidsledige.

Betydelig lavere ungdomsledighet

– Ledigheten har nå falt sammenhengende i mer enn et år og det er en god vekst i antallet nye stillinger. Det er spesielt positivt at antallet arbeidsledige ungdom reduseres med 15 prosent fra juni i fjor. Ungdom er en av gruppene NAV jobber aktivt med. Vi vet at ungdom kan få lange løp i NAV-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Økende stillingstilgang

Halvveis i året har antallet stillinger økt med ni prosent. Særlig stor er økningen innen bygg og anlegg, men også industriyrkene har en kraftig økning. Innen bygg og anlegg er det i år 30 prosent flere stillinger enn på samme tid i fjor. Også innen ingeniør- og ikt-fag er det en økning i antallet nye stillinger. Så langt i år har antallet stillinger for denne yrkesgruppen økt med 12 prosent, i følge NAV.

Stor prosentvis forskjell

Et flertall av fylkets kommuner har nedgang i ledigheten og ved utgangen av juni har 14 kommuner en ledighet på under to prosent og ytterligere fire en ledighet på akkurat to prosent. Roan har den prosentis høyeste ledigheten i juni. Her er 5,7 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Lavest ledighet finner vi i Osen hvor 0,6 prosent er uten arbeid. I Trondheim er det nå 2 368 helt ledige, tilsvarende 2,3 prosent, en nedgang på ni prosent.