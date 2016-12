Stor interesse for denne filmen i romjula

Kinosjef på Frøya, Jan Elven, forteller at det ikke alltid er like populært med kino i mellomjula, men i år har det allerede blitt vist stor interesse for en film og den er i tillegg norsk.

- Filmen det er snakk om er Dyrene i Hakkebakkeskogen, forteller Elven og legger til at animasjonsfilmen settes opp tre ganger på Frøya i romjula.

Filmen settes også opp på Hitra kino to ulike dager.

Mikkel Rever fortsatt sulten

Filmen er basert på Thorbjørn Egners klassiker med samme navn og har fått gode filmanmeldelser i landets aviser.

Filmens handling foregår i Hakkebakkeskogen hvor Klatremus bor. Klatremus og de små vennene hans er i konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev og andre rovdyr som ikke klarer å skaffe seg mat på ærlig vis. Når Petter Pinnsvin i tillegg forsøker å spise fornuftige Morten Skogmus sin bestemor, er det på tide å lage en lov for å regulere lovløsheten i skogen. Bjørnen Bamsefar hjelper dem med å innføre loven: Nå skal alle dyrene i skogen være venner og det er forbudt å spise hverandre. Men Mikkel Rev er fortsatt sulten.

Sci-fi-eventyr regissert av en norske Tyldum

Frøya og Hitra kino setter begge opp sci-fi-filmen Passengers med Jennifer Lawrence og Chris Pratt i hovedrollene.

Ombord på et luksuriøst romskip som er på vei for å kolonialisere en ny planet, våkner en av passasjerene 90 år før tiden på grunn av en feil i søvnkammeret. Etter hvert som ensomheten innhenter ham, står han overfor valget om han skal vekke opp en av de andre passasjerene for å få selskap. Vel vitende om at dette er en fatal avgjørelse å ta på en annen persons vegne. En spektakulær sci-fi-film regissert av Morten Tyldum (The Imitation Game, Hodejegerne) med to av Hollywoods største skuespillernavn i hovedrollene.

Krigsdrama regissert av Mel Gibson

Den tredje filmen Frøya kino og Hitra kino setter opp i romjula heter Hacksaw Ridge.

Den handler om Desmon Doss som nektet å bære våpen under 2. verdenskrig, men ble allikevel en av Amerikas største krigshelter. Doss mottok "Medal of Honor" for sin livreddende innsats. Mel Gibson har regien og i hovedrollen som Desmon Doss finner man Andrew Garfield.

Et bunnsolid historisk drama

I tillegg til de tre nevnte filmene, settes det opp to filmer til ved Hitra kino i mellomjula.

Filmen Agnus Dei handler om følgende:

Året er 1945 og den franske legen Mathilde jobber på et feltsykehus i Polen. Det har gått et halvt år siden den tyske okkupasjonsmakten overga seg, og befolkningen prøver etter beste evne å stable landet på beina igjen. En dag blir Mathilde oppsøkt av en nonne som trygler henne til å bli med tilbake til et nærliggende kloster, hvor en annen nonne er i ferd med å føde. Det utvikler seg et sterkt bånd mellom den ateistiske og rasjonelle Mathilde og og de sterkt troende nonnene, men da det viser seg at det finnes hele sju høygravide nonner innenfor veggene, er det åpenbart at klosteret har holdt skjult en mørk hemmelighet.

Gledesspredende animasjonsfilm

Skaperne av Minions og Grusomme meg er tilbake med en ny gledesspredende animasjonsfilm; Syng! Koalabjørnen Buster forsøker å redde det gamle teateret sitt fra konkursens rand ved å arrangere tidenes største sangkonkurranse. De fem finalistene må forsøke å sjonglere egne utfordringer samtidig som de forbereder seg til tidenes talentshow. Denne filmsjarmbomben er fullpakket med 85 hitlåter og en rekke morsomme karakterer.