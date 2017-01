Hitra kommunestyre har godkjent Forvaltningsplan for grågås i Frøya og Hitra kommuner 2017-2022.

Forvaltningsplanen sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig godkjenning jfr. bestemmelser i Forskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017.

Har søkt om tillatt tidligjakt

Jeger- og fiskerforeningene på Frøya og Hitra har tidligere søkt kommunene om at det blir tillatt tidligjakt på grågås fra 1. august. Det henvises til at hoveddelen av bestanden på øyene trekker sørover før ordinær jakt åpner 10. august.

Grunnen til at det har blitt avslått tidligjakt de foregående årene er at kommunene ikke har en godkjent forvaltningsplan for grågås på plass.