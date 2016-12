Tilbringer jula i en flyktningleir

Lokalavisas helgereporter og frilansjournalist Kristina Kaald dro for få dager siden til den greske øya Chios.

I dette leserbrevet forteller hun hvorfor, og hvordan den aller første dagen i leiren har vært:

Bitende kulde

Det er absolutt ingenting som minner om ferieparadiset Hellas med sine folkerike, hvite strender og sjøliv. Det eneste som er det samme som på postkortene er det smaragdgrønne vannet. Kulden på stranden er bitende. Det å stå på stranda på Chios er omtrent det samme som å stå på Titran en høstdag med nordavind. Temperaturen ligger på mellom 1 og 3 grader og det blåser sur, nord-øst frisk bris.

Møtet på asylmottaket på Fillan gjorde inntrykk

I høst skrev jeg en artikkel som gjorde mye mer med meg enn det som kom fram i teksten. Jeg besøkte en familie på asylmottaket i Fillan som var svært oppgitte, slitne og håpløse. Den syriske familien på fire hadde blitt flyttet fra mottak til mottak de åtte månedene de hadde vært i Norge. I desember avviklet mottaket i Fillan driften og de måtte flytte, igjen. Hitra var den eneste plassen de hadde følt seg hjemme, der barna hadde venner og trivdes på skolen. Konen hadde ikke spist på flere dager av ren fortvilelse.

Jeg skal skrive bacheloren min og da valgte jeg å ha temaet flyktninger som en rød tråd. En av grunnen var det innsynet jeg fikk da jeg skrev artikkelen. Derfor bestemte jeg meg for å dra som frivillig, og jobbe i flyktningeleiren Souda på Chios i Hellas i jula.

Flyktningkrisen er gammelt nytt

Det skrives nesten ikke om båtflyktningene i norske medier lenger. I 2015 var det mange spaltemeter som fylte avisene med stoff om ulike aspekter ved ”flyktningkrisen”, med tilhørende sterke, grafiske bilder. Men selv om det kommer færre til Norge er behovet for hjelp fortsatt stort. Senest i går kom det en båt med flyktninger til stranda på Chios. I Souda bor det rundt 900 flyktninger. De lever i telt og brakker. Noen har vært der flere måneder, mens andre er nyankomne.

Det er en uholdbar situasjon både for flyktningene og de lokale på øya. Hellas har stengt alle grenser så flyktningene kommer ikke lenger. De på Chios kommer ikke av øya engang. I dag er det 2500 flyktninger som lever på Chios. Det er flere hjelpeorganisasjoner i leiren som bidrar med mat, klær og prøver å gjøre situasjonen så levelig som mulig. Forholdene i leiren er svært dårlige. Flyktningene har verken varmt vann eller elektrisitet. De får ikke til å kontakte familie og venner fordi de ikke får ladet mobilene sine. Flere barn løper rundt på stranda i slipperser uten sokker og under utdelingen av frokosten var det en mann som hadde tullet et håndkle rundt hodet for å holde varmen.

”Ute av øye, ute av sinn”

Vi ser på det som en lettelse at det ikke kommer så mange flyktninger til Norge og tenker at problemet holder på å forsvinne. Det gjør det ikke. Det er fortsatt mange flyktninger som rømmer fra krig og uroligheter. En av grunnene til at de ikke kommer til Norge er fordi det stopper et sted, slik som i Hellas fordi de har stengt grensene.

Selv om problemet ikke lenger er innenfor våre landegrenser betyr det ikke at det ikke angår oss. Flyktningene er like fortvilet, kalde og redde som de alltid har vært, men i tillegg holder de på å miste håpet om å skape et bedre liv for seg selv og sine familier.

Til tross for disse forholdene er det mye positivitet og hjertevarme i leiren. Den galgenhumoren flyktningene har er helt unik. Vi nærmer oss jula, og på julaften skal det være juleverksted for barna. Der skal de få lage lenker og få nisselue. Foreldrene synes det er kjempefint og mange har bestemt seg for å prøve og feire jul så godt det lar seg gjøre siden de først er i Hellas.

God jul,

Kristina.