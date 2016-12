Under årets siste kommunestyremøte kunne rådmann Laila Eide Hjertø fortelle at sykefraværstallene for Hitra kommune er på vei ned.

Totalt fravær i 2015 var på 9,9%.

I slutten av oktober var tallene nede i 8,8%.

- Til tross for at de erfaringsmessig to vanskeligste månedene ikke er med, så ser vi for oss å oppnå bedre totaltall enn i 2015, sa Hjertø.