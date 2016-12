Enkelte kommunale avgifter blir dyrere til neste år

Hitra kommunestyre har vedtatt av det legges inn en generell økning på 2,5 % for salg av kommunale tjenester til neste år. Grunnen til at det økes med 2,5 % er ut fra lønns- og prisstigingen i offentlig sektor for 2017.

For gebyrområdet vann foreslås det en økning på 2,5%.

For gebyrområdet avløp foreslås det en økning på 10 %.

For gebyrområdet slam foreslås det ingen endring.

Påslag i renovasjonsgebyr til Hitra kommune fastsettes til:

Boligeiendommer Kr. 80,- + mva.

Fritidsboliger kr. 40,- + mva.