- For lite ambisiøse mål med tanke på mobbing

Under sist kommunestyremøtet fremmet leder for oppvekstkomiteen Sigbjørn Glørstad (AP) forslag om at måleparameteret for mobbing i skolen ble justert.

I Elevundersøkelsen 7.trinn måles mobbing på skolen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er best.

Sist måling hadde Hitra 1,5 og målet for 2017 var blitt satt til 1,4.

Glørstad kunne fortelle at oppvekstkomiteen syntes målet satt var for lite ambisiøst.

- Man ønsker at parametrene man skal styre etter er realistiske og oppnåelige. Vi ønsker å gå for 1,2 som er landssnittet. Det betyr at vi må forbedre oss med 0,3 prosent men det skal gå. Ingen ønsker mobbing.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.