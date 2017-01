Kan vinne for fjerde gang

For fjerde gang har vekstbedriften Dalpro nådd finalen i Det Norske Måltid. I år konkurrerer de i kategorien ”Årets kjøtt foredlet” med langtidskokt villsauskank fra Frøya. Vinnerne blir offentliggjort under finalen i Stavanger i kveld (fredag).

Villsauskanken er krydret med et tarekrydder fra en restaurant og matfag sin ungdomsbedrift ved Guri Kunna vgs. Ellen Johansen, lærer ved Guri Kunna vgs, er stolt over at Dalpro har valgt å bruke et tarekrydder som er utviklet av elevene.

- Jeg synes det er kjempespennende at tang og tare blir brukt i mer i matlaging. Det er fantastisk at Dalpro har valgt å bruket krydderet på et så flott produkt som villsauskanken faktisk er. det blir spennende å se hvordan dette går i kveld, sier Ellen Johansen.

Sverre Johansen fra Dalpro Gårdsmat mener tarekrydderet understreker kjøttets særpreg.

- Krydderet forsterker den naturlige smaken av villsauen. Nå blir det spennende å se hva juryen mener. Jeg Har ingen forhåpninger for i kveld, men er veldig spent, forteller Sverre Johansen på telefon fra Stavanger.

Tidligere år har Dalpro vunnet sine kategorier med hjort flatbiff, sadel fra lam, og fenalår.

Finalejuryen består av juryleder Einar Risvik, Tom Victor Gausdal (Strand), Wenche Andersen (TV2), Kari Innerå (BA53), Frode Selvaag (Ryfylkekokken), Roar Hildonen (To Rom og Kjøkken), og Gunnar Nagell Dahl (Fylkesmannen i Hordaland).