Oliver og Maida falt pladask for øyriket

Samboerparet Oliver Eirheim og Maida Hals har bestemt seg for å ta steget ut, flytte fra storbyen og ut til trøndelagskysten.

Falt for plassen

Oliver er opprinnelig trondheimsgutt mens Maida kommer i fra Svelvik som ligger litt sør for Drammen, forteller de to.

- Vi møttes da vi begge bodde i Hammerfest for noen år siden og har bodd i Trondheim i litt over ett år, legger Maida til.

Ingen av dem har tilknytning til verken Hitra eller Frøya, men de falt pladask for stedet da de var her på filminnspilling for Kystmuseet for ett år og to måneder siden.

- Vi var her noen spektakulære vinterdager i november-desember og fikk virkelig øynene opp for Frøya og Hitra, forteller Oliver entusiastisk.

Drømmehuset

Maida og Oliver begynte etter hvert å leke med tanken på å flytte utover. De sammenlignet blant annet husprisene i øyregionen versus byen og så hva de fikk i forskjell her. I tillegg har de kjent på savnet etter naturen etter å ha bodd i Finnmark og den roen som var der i forhold til i byer.

Uten noe videre kjennskap til øyriket begynte de å lete etter hus og har vært her på flere visninger.

- Vi har tenkt at det er litt langt å kjøre men så blir vi helfrelste når vi kommer hit, gang på gang. Alt stemmer og det håper vi bare vil fortsette, smiler Maida.

Og har man bodd i Finnmark, da blir man vant til at alt ligger langt unna, tilføyer Oliver.

- Hitra blir ikke en utfordring og ligger relativt nært byen om man innimellom ønsker seg dit.

For etter et års tid var letingen over og drømmehuset sitt fant paret til slutt i Hestvika som de overtar den 3. mars.

Nå mangler de bare jobb og lurer på om det er noen som har bruk for dem på Hitra eller Frøya.

Jobbjakt

Maida og Oliver forteller at de som mennesker er kreative, fleksible og tilpasningsdyktige.

- Vi jobber gjerne i hotell, på oppdrettsanlegg, museum, butikk, med turisme, kultur, som servitør etc. Med andre ord, der det er behov for oss.

De legger også til at begge har god erfaring fra serviceyrker tidligere. Oliver har også jobbet med prosjektledelse, han er utdannet skuespiller og skriver for film og TV. Maida har i tillegg til serviceyrker, lenge jobbet frilans som filmskaper med film, musikkvideo, TV og oppdragsfilm.

- Bjørneklemmer av noen meldinger

Paret har blant annet tatt i bruk Facebook for å spørre om noen har bruk for arbeidskraften deres.

- Vi har fått overraskende mye respons og bjørneklemmer av noen Facebook-meldinger hvor folk har ønsket oss hjertelig velkommen. Bortimot hundre, forteller Oliver og legger til at de er overveldet og rørt over det.

Noen jobbtips har de også mottatt og ønsker seg gjerne flere.

Paret blir tilgjengelige på Hitra førstkommende fredag hvis noen har lyst til å møte dem, og ellers er de tilgjengelige på telefon og mail:

maida.hals@gmail.com / 95172494

oliver.eirheim@gmail.com

Oliver og Maida sier de håper at den gode responsen de har blitt møtt med vil speiles i det sosiale liv når de kommer flyttende utover.

De har allerede begynt å undersøke hva de kan finne på utover våren, Oliver forteller at han har tenkt å melde seg inn i golfklubben og Maida Nattseilerne.

Masse energi og entusiasme

Paret sier de er veldig spente og klare for noe nytt i livet.

- Vi har vært i limbo en stund, men nå har vi omsider et hus og en innflyttingsdato klar. Det er med stor iver vi flytter utover. Det er i tillegg litt skummelt siden vi ikke har jobb ennå så det henger litt over oss, men vi satser på at det ordner seg snart.

Og det er kanskje en litt utradisjonell måte å gå til anskaffelse av hus først og jobb etterpå, smiler Maida Hals og Oliver Eirheim.

- Men hvorfor ikke? Vi er begge i vår beste alder med masse energi og entusiasme. Nå gleder vi oss stort til å bli en del av samfunnet på Hitra!