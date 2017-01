- Stolte over at NRK ønsket å lage reportasje om vår formidling

Sist helg ble det sendt et radioinnslag på NRK P2 i fra Hitra. Radiorogrammet heter ”Museum” og tar for seg norsk historie fra istid til nåtid.

Denne gang hadde programleder Øyvind Arntsen tatt turen til Kystmuseet i Sør-Trøndelag på Fillan og Sandstad for å lære mer om moderne kystkultur, selve museets virke og havbruksnæringen.

Dagsaktuelt tema

Ved Kystmuseet kommer han blant annet i kontakt med museumsformidler Hans Jakob Farstad, samt museumsguide og skysskar Jørgen Fjeldvær.

Hans Jakob Farstad forteller i etterkant at de alle var veldig stolte over at NRK ønsket å lage reportasje om deres formidling ved Kystmuseet.

- Vi arbeider jo med et tema som både er dagsaktuell og har flere store utfordringer. Å holde en objektiv og saklig holdning til det vi formidler er kjernen i vårt arbeide. Å være objektiv, og samtidig ta opp de kontroversielle temaene innenfor havbruket er en av utfordringene vi møter i vårt formidlingsarbeid.

I episoden som du kan høre her (ekstern link til nrk.no), lar programleder Arntsen seg imponere over den nye utstillingen ved museet ”Jedinorog” og visningen ute på et oppdrettsanlegg.