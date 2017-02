Elever ved Guri Kunna VGS skal samle inn penger til flyktninger i Hellas

Elevene har satt i gang en prosess som involverer samtlige svartruss på skolen til å bidra på eget initiativ.

Organisasjonen har som formål å gi umiddelbar bistand til mennesker på flukt. Dråpen I Havet ble stiftet i 2015 og har siden den gang hatt hovedfokus på å hjelpe mødre med barn som ankommer Europa. Og med i overkant av 2200 frivillige arbeidere vil hvert bidrag hjelpe organisasjonen videre.

Lokalavisen møter Emilie Rødde, Iselin Brevikdal og Julie Tanke Halleren på Guri Kunna VGS skolested Hitra. De forteller ivrig om organisasjonen og hva de skal samle inn penger for:

- Vi ble veldig inspirert av Evelyn Pettersen. Hun hadde foredrag for oss om prosjektet i Hellas. Etter foredraget hennes tenkte vi at vi kunne gjøre noe for å hjelpe vi også. Derfor bestemte vi oss for å arrangere en innsamlingsaksjon på Hitra og Frøya, sier Emilie Rødde.

Gjør som rødrussen

Hvert år samler rødrussen ved Guri Kunna VGS inn penger til kreftforeningen, og svartrussen kan ikke være dårligere.

- Vi kan jo ikke være dårligere enn rødrussen. Neida, vi tenkte vi kunne gjøre noe lignende for å skape litt positiv blest rundt svartrussen også, sier Rødde og fortsetter:

- Hovedmålet er jo ikke å konkurrere med rødrussen. Vi ønsker bare å hjelpe mennesker som ikke har det like bra som oss, fastslår hun.

- Ingen unnskyldning å ikke ha kontanter

Russen skal gå med bøsse fra dør til dør på både Hitra og Frøya søndag 19. februar, og i følge dem selv er det ingen unnskyldning å ikke ha kontanter.

-Vi tar selvfølgelig i mot kontanter, men i disse dager er det ikke så vanlig å ha det liggende hjemme. Derfor har vi ordnet et kontonummer man kan donere penger til, så det er ingen unnskydning å ikke ha kontanter, ler Rødde.