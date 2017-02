FM-nettet slukket i dag

Det er forhåndsvis rolig på Hamos gjenvinningsstasjon da lokalavisen tar turen innom. Vi besøkte Hamos for å finne ut hvor mange som hadde kvittet seg med FM-radioen sin i sammenheng med overgangen til DAB-radio. Det var med noe skuffelse vi returnerte til redaksjonen uten bilde av en gammel radio. Det var ingen som hadde kastet den enda.

Det er faktisk ingen som har vært innom å kvittet seg med den gamle radioen enda, så jeg må nok skuffe deg. Prøv heller å kom tilbake senere i uken, smiler Sten Arntzen.

Færre og færre kanaler

I dag forsvinner NRK fra FM-båndet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det betyr at de kjære radiokanalene kun er å finne på DAB-radio. Radiolyttere i fylkene kan fremdeles høre lokalradio, p4 og Radio Norge fram til 21. april, da er FM-eventyret over for disse også.

Det har vært debattert kraftig rundt slukkingen av FM-nettet. Flere sterke motstandere av DAB-radio har ytret sine meninger i nettforum, aviser og debattplattformer i hele landet. Dog til ingen nytte. 11. januar ble de riksdekkende radiokanalene slukket som planlagt i Nordland, og i dag ble altså Trøndelag og Møre og Romsdal også slukket.

Økt pågang på Hitra

Daglig leder på Autosentrum, Stig Wraalsen, merker noe større etterspørsel etter slukkingen av FM-nettet, men mener de ikke drukner i arbeid av den grunn.

- Det har gått litt sent, faktisk. Jeg hadde forventet litt mer pågang. Men det har tatt seg opp litt den siste tiden. Vi har montert rundt 70 dab-radioer de siste ukene nå. Så jeg håper det tar seg opp enda litt mer nå som FM-nettet faktisk er nede for telling, sier Wraalsen.