Får ikke bygge rekkehus

Snekkerservice As har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Rabben boligfelt. Søknaden går på å bygge rekkehus med flatt tak. I følge rådmannen er det knyttet usikkerhet til det juridisk bindende ved planen, hvor det anbefales eneboliger. Forvaltningsutvalget vedtok å si nei til dispensasjonssøknaden, og oppfordrer utbygger å foreta en reguleringsendring av boligfeltet "slik at man får ivaretatt de hensyn og behov dagens boligmarked krever".