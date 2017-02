Dette blir den nye midlertidige utstillingen ved Kystmuseet

Tirsdag 21.februar åpner Kystmuseet i Sør-Trøndelag sin nye midlertidige utstilling kalt Gammelskolen.

Utstillingen ved museet på Fillan vil omhandle grendaskolene på Hitra. På 1950-tallet var det hele 26 skolehus på øya, noen tiår senere var det bare fem igjen.

- Bli med på åpningen og lær mer om skolehverdagen i en ikke altfor fjern fortid, sier Kystmuseet og opplyser videre at det blir enkel servering og muligheter for å teste sine skolekunnskaper under åpningen.

Arrangementet er gratis.

I utstillinga forteller museet historien om de mange grendeskolene som eksisterte på Hitra fra slutten av 1880-tallet og fram til midten av 1960-tallet.

- Det vil mellom annet blir mulighet til å teste skoleferdighetene sine, forteller formidler Hans Jakob W. Farstad. Under utstillingsåpningen blir det nemlig mulighet for å prøve seg på en geografiprøver fra 1910 og skjønnskrift.

- I tillegg til aktiviteter og enkel bevertning vil det bli en fin mulighet til å treffe andre og mimre om sin egen skolegang, forteller avdelingsleder Magnar Ansnes, som selv gikk på en av Hitras mange grendeskoler.

- Mange av de gamle grendeskolene ble nedlagt på 1960-tallet da skolereformen og senteraliseringspolitikken tok til. Likevel er det mange som husker tiden fra sin egen skolegang. Vi håper mange dukker opp på åpningen, og at de som ønsker å fortelle fra sin skolehverdag tar kontakt med oss, forteller Farstad.

- Vi på Kystmuseet håper nemlig å kunne samle inn enda mer av Hitras skolehistorie. Særlig hadde det vært fint om folk hadde foto fra skolehverdagen, sier han.