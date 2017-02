Kan bli nyttårsfeiring på ny Flatvalvei

Kirsti Leirtrø, gruppeleder i Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag fylkeskommune, purret sist tirsdag på rådmannen angående fremdriften for utbedringen av Flatvalveien.

- På tirsdag stilte jeg spørsmål til rådmannen om framdrift på Flatvalveien. Som kjent, så gjorde vi vedtak i desember, som gjorde det mulig for Frøya kommune å forskuttere veien uten medfinansiering. For å komme igang, så må vi få på plass en avtale med Frøya kommune. Frøya har gjort sine vedtak, slik at mitt spørsmål blir hva venter vi på nå. Svaret fra rådmannen var klart på at vi kan forvente at veien står ferdig i årsskiftet 17/18, og det er jo gledelig, skriver Leirtrø til hitra-froya.no.

Men i svaret fra rådmannen ble det også nevnt at det muligens kan komme en liste med kutt, når kostnadsoverslaget legges frem om to uker.

- Nå kan en bli bekymret når rådmannen allerede nå forventer en kuttliste på kostnader på veien. For meg er det viktig at vi har fremdrift, og får bygd veien så snart som mulig. Innbyggerne på Flatval har ventet lenge nok, sier Leirtrø.

Her er spørsmålet Leirtrø stilte:

- Hva er status i saken, og hvordan kan vi få fremdrift for å få realisert en sterkt politisk ønsket utbedring av en meget trafikkfarlig vei?

Her er svaret fra rådmannen:

- I løpet av januar ble kostnadsoverslaget fra 2014 oppdatert. Oppgaven deretter er å vurdere mulighetene for kostnadsreduserende tiltak innenfor en såkalt utbedringsstandard U-Hø2.

Dette arbeidet foregår i samarbeid med prosjektorganisasjonen og er ventet å ta ca. to uker.

Når kostnadsestimatet med vurdering av kostnadsreduserende tiltak er ferdig vil det bli lagt frem en sak til Fylkesutvalget om Flatvalveien, med en mulig kuttliste inkludert.

I tillegg vil det jf. vedtak i FT sak 141/16 bli fremlagt et revidert Handlingsprogram.

Dersom Fylkesutvalget da godkjenner at prosjektet realiseres gjennom en forskutteringsavtale med Frøya kommune, på vilkår som Frøya kommune aksepterer, kan det iht. gjensidig vurdert fremdriftsplan gjennomføres en utlysning før sommeren og mulig ferdigstillelse av ny vei på Flatval innen årsskiftet 2017/18.

Fylkesrådmannen vurderer ikke at denne fremdriftsplanen kan forseres ytterligere dersom det skal sikres at prosjektet gjennomføres med kostnadsoptimale løsninger og i en form som ivaretar fylkeskommunens interesser i saken.