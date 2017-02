Vil ansette brukerombud

I planen for Morgendagens omsorg legges det opp til at Frøya kommune skal ansette et eget brukerombud. Kommunen har i dag et eldreombud, men et brukerombud skal jobbe for alle grupper som mottar helsetjenester, og eldreombudet faller dermed bort

Under formannskapets behandling tirsdag foreslo borgerlig gruppe at ordningen med eldreombud videreføres, men flertallsgruppen (Ap) gikk for rådmannens forslag.

Kommunestyret skal behandle planen torsdag.