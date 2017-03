- Dette er nervepirrende. Plutselig er alt snudd på hodet!

Igjen er givergleden stor når det kommer til "Krafttak mot kreft" til inntekt for Kreftforeningen her i øyregionen.

Deadliest Catch nedprioriterer festing til fordel for kreftforeningen Jentegjengen i Deadliest Catch har bestemt seg for å prioritere veldedighet framfor russefeiring.

- Håper dette bidraget er nok

Fredag formiddag kom det i løpet av kort tid inn hele 110 000 kroner til Guri Kunna vgs. studiested Hitras digitale innsamling.

60 000 kroner er gitt av anonym giver som skriver følgende på aksjonssiden:

" Håper dette bidraget er nok :) Jeg støtter kreftsaken 100 %!".

Lerøy Midt as gir innsamlingen på Hitra 50 000 kroner med følgende beskjed på aksjonssiden:

"Lerøy Midt as gir kr. 100,- pr ansatt og runder opp til kr. 50.000,- Vi ønsker russen lykke til med aksjonen og håper på et godt resultat for en meget viktig sak! Vi oppfordrer også alle våre ansatte til å støtte aksjonen!".

Det er på nåværende tidspunkt samlet inn 153 350 kroner på Hitrarussens innsamlingsside.

Salmar hiver seg på

I løpet av fredag forteller også oppdrettselskapet Salmar at de velger å gi 50 000 kroner til årets "Krafttak mot kreft".

- Vi er en stor bedrift som også har blitt ramma av kreft. Samtidig synes vi ungdommen gjør en fantastisk innsats under Krafttak mot Kreft-innsamlingen. Dette vil vi støtte, sier Hilde Hammervik, regnskapsmedarbeider hos Salmar.

Det er på nåværende tidspunkt samlet inn 164 550 kroner på Frøyarussens innsamlingsside.

Rørende giverglede

Aksjonsleder Petter Spolén fra Kreftforeningen sier det er helt fantastisk å se bidragene som strømmer inn i fra Hitra og Frøya.

- Jeg gleder meg mest på skolenes vegne, men også for hele saken - for de som rammes av kreft. Givergleden i øyregionen er rørende. Jeg blir helt satt ut, sier en glad aksjonsleder.

I tillegg er det nervepirrende å se summene som nå kommer inn, legger Spolén til, siden russen på Hitra og Frøya har en utfordring gående.

Skolestedet som har fått inn minst sum klokka 15.30 må i ettermiddag hoppe i sjøen.

- Nå er plutselig alt snudd på hodet. Det er fortsatt usikkert hvem som blir å hoppe i sjøen i ettermiddag, smiler Petter Spolén.

P.S: I går kveld gikk russen med innsamlingsbøsser til inntekt for Kreftforeningen i store deler av øyregionen. Summene som kom inn i bøssene vil også avsløres fredag ettermiddag.

Det er fortsatt mulig å gi til aksjonene lokalt:

Hitras digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Frøyas digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Det er også mulig å gi via betalingsappen Vipps, hvor man kan søke opp Guri Kunna vgs.