Nå kommer Roy fra Hitra på TV

Ordfører Roy Myren Talseth fra Hitra er valgt inn på Stortinget. Hitraordføreren i komiker John Brungots skikkelse blir å se i komiserien "Folkevalgt" på TV2. I ti episoder på skal Brungot vise hvordan det er å være lokalpolitiker i maktens sentrum.

Når Norsk Filminstitutt skal beskrive rollefiguren Roy, så blir han beskrevet som en godt likt ordfører for Arbeiderpartiet i den lille bygda Hitra.

- Når han plutselig og uventet er kalt til Oslo for å delta i Stortinget, tror Roy en drøm er i ferd med å bli virkelighet. For Roy ser ikke bare frem til å jobbe for solidaritet og sosialdemokratiet. Han har også et brennende behov for å føle seg som en del av et team, et kameratskap, et fellesskap. Møtet med virkeligheten viser seg å være et brutalt ett: Roys rådgiver forteller ham den første dagen: Du trenger ikke venner i ditt eget parti. Du har konkurrenter.

Det er Monster Scripted AS som erproduksjonsselskap for serien som har sendestart på torsdag denne uken.